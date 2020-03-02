Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Бывший министр спорта Павел Колобков назначен на должность заместителя гендиректора «Газпром нефти» по работе с федеральными органами власти, он также стал новым членом правления, сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров «Газпром нефти» принял решение об избрании Павла Колобкова членом Правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена Правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ», - говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, Колобков покинул пост министра спорта в конце января, вместо него главой ведомства назначен Олег Матыцин.