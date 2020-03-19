Врач оценил необходимость массового тестирования россиян на коронавирус

В России на коронавирусную инфекцию нужно проверять абсолютно всех граждан, но пока это просто физически невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Сейчас российские медики проводят тесты на коронавирус только у двух категорий граждан: у прибывших из «опасных» с эпидемической точки зрения стран и у контактировавших с заболевшими.

«Я считаю, что было бы правильно все-таки проводить поголовное тестирование на наличие нового коронавируса, но пока это просто физически невозможно. Во Франции, например, тестируют только тяжело заболевших и врачей. Поскольку медработники все-таки контактируют со всеми, нельзя допустить, чтобы они стали разносчиками», – говорит Штабницкий.

При этом врач отмечает, что, например, в Южной Корее смогли наладить данную систему практически поголовного тестирования, что позволило добиться достаточно хороших показателей смертности в регионе. На данный момент в стране зафиксировано 8 565 случаев заболевания, а смертельным вирус оказался для 91 человека. При этом более полутора тысяч пациентов уже выздоровели.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет дефицита тестов на коронавирус, подчеркнув, что всех граждан тестировать совсем не обязательно.

По данным на 19 марта, всего в мире насчитывается более 220 тысяч заболевших китайским коронавирусом. В России заражены 147 человек.