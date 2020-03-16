Тестирование на коронавирус в России будет проводиться бесплатно

В России нет дефицита тестов на выявление коронавируса, тестирование будет бесплатным, но его не нужно проходить всем гражданам страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я хочу всех заверить, что никакого дефицита тест-систем у нас нет. Здесь важно, чтобы эта работа была в регионах соответствующим образом выстроена», – сказала Голикова, отметив, что тестирование будет бесплатным, передает ТАСС.

Кроме того, она подчеркнула, что нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирус всем гражданам страны – проверка должна распространяться только на тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией и на тех, кто с ними контактировал.

«Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус», – подчеркнула Голикова.

Она добавила, что в России есть три тест-системы для диагностики коронавируса, и сейчас разрабатывается еще одна, передает РИА «Новости».

«В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано три тест-системы: две тест-системы государственного научного центра «Вектор» и одна тест-система Министерства здравоохранения. Сейчас еще в работе находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована», – сообщила Голикова.

Когда тест-систему зарегистрируют, журналистов проинформируют о ее принципе действия, сообщила она.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 10 апреля запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

Министерство культуры России рекомендовало подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса Covid-2019.

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