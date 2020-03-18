Приговор осужденному за избиение заключенных экс-сотруднику колонии отменен

Ярославский облсуд отменил приговор Заволжского райсуда города бывшему сотруднику местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Максиму Яблокову по делу об избиении заключенных, сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

«Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд», – пояснила Козлова, передает ТАСС.

Отмечается, что Яблоков был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

15 января суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова.