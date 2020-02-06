Адвокат назвал обвиняемого в госизмене россиянина контрразведчиком

На протяжении 15 лет обвиняемый в государственной измене 69-летний житель Владивостока Виктор Королев выполнял госзадания по изобличению иностранных разведчиков в России и в других странах, заявил его адвокат Артур Катанский.

«Могу сказать только, что свою вину он не признает. Он на протяжении 15 лет выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран. Королев – патриот нашего Отечества и выполнял задания наших спецслужб», – передает ТАСС слова адвоката.

До этого стало известно, что Королеву вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена». Сообщалось, что обвиняемый – 69-летний пенсионер из Владивостока.

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Королеву до 10 апреля.