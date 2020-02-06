Стали известны подробности об обвиняемом в госизмене россиянине

Россиянин Виктор Королев, об обвинении в госизмене которого стало известно ранее, является пенсионером из Владивостока.

В четверг Лефортовский суд Москвы рассматривает в закрытом режиме ходатайство следствия о продлении ареста Королева, передает РИА «Новости».

В ходе представления ходатайства прокурора о закрытии процесса в суде устанавливалась личность обвиняемого. Выяснилось, что Королев – 69-летний уроженец Приморского края, зарегистрированный во Владивостоке.

На момент задержания пенсионер, имеющий высшее образование, не был где-либо официально трудоустроен. По словам его родственника, мужчина был арестован два месяца назад во Владивостоке, после чего этапирован в Москву.

Среди прочего прокурор указал, что обвиняемый совершил преступление, связанное «с посягательством на государственную безопасность России».

Отмечается, что судя по профилю подозреваемого в соцсети «Одноклассники», он посещал Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты. Также мужчина увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, которого обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но оправдали, и осудили по делу о подготовке вооруженного мятежа.

Ранее в пресс-службе суда сообщали, что Королеву вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Подробности обвинения не приводятся из-за секретности материалов дела.

Напомним, в августе Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лыхмус С. В., подозреваемого в совершении преступления по 275-й статье УК РФ («Госизмена»).