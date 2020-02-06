Гимнастка Солдатова опровергла попытку суицида

Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида и заявила, что с ней все в порядке.

Она также анонсировала свое выступление на гала-концерте этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве, передает РИА «Новости».

До этого тренер Солдатовой Анна Дьяченко опубликовала видео со спортсменкой, а также опровергла информацию о том, что гимнастка якобы пыталась покончить с собой.

О госпитализации Солдатовой, которая является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете, стало известно в четверг.