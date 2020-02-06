Тренер госпитализированной гимнастки Солдатовой рассказала о ее состоянии

Тренер госпитализированной в НИИ Склифосовского гимнастки Александры Солдатовой Анна Дьяченко опубликовала видео со спортсменкой.

Фото и короткий ролик опубликованы Дьяченко в «историях» аккаунта в Instagram.

На видео Солдатова посылает воздушный поцелуй. На фотографии спортсменка запечатлена с тренером.

Также Дьяченко опровергла информацию некоторых СМИ о том, что гимнастка якобы пыталась покончить с собой, передает ТАСС.

В свою очередь Олимпийский комитет России (ОКР) на официальной странице в Twitter пожелал Солдатовой «скорейшего выздоровления и возвращения на ковер».

«Саша, Россия с тобой», – добавили в организации.

Также там отметили, что в СМИ «появилась масса слухов о причинах и заболевании спортсменки», которые в ОКР отказываются комментировать «до появления официальной информации о состоянии здоровья Александры».

Ранее стало известно о госпитализации Солдатовой в Москве.

21-летняя спортсменка входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). Также на счету гимнастки три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.