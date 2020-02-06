СК объяснил прекращение уголовного дела против экс-главы новосибирского УГИБДД

В отношении экс-главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено уголовное дело, сообщили в следственном управлении регионального СК.

Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что с 2011 по 2018 годы начальник регионального УГИБДД в нарушение федерального закона и должностного регламента организовал выдачу «спецпропусков», с которыми инспекторы на дороге не могли проверить водительские права и другие документы, сообщается на сайте ведомства.

«Указанный пропуск начальник управления... Сергей Штельмах заверил своей подписью и гербовой печатью управления ГИБДД ГУМВД по Новосибирской области, а также организовал заверение пропуска гербовой печатью ГУМВД по Новосибирской области», – добавили в СК.

Следствие установило, что факт выдачи таких удостоверений был подтвержден. Вместе с тем в ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц при помощи этих документов от какой-либо ответственности.

«Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства... Законность принятого решения проверена надзорным органом», – подчеркнули в СК.

Сергей Штельмах руководил региональным УГИБДД с 2006 по 2018 годы, его уволили по приказу министра внутренних дел «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В 2015 году в Тверской области возбудили уголовное дело против сразу трех офицеров регионального ГИБДД, в том числе и.о. начальника Алексея Смирнова, правоохранителей заподозрили в получении взятки.