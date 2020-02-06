В украинском учебнике по географии нашли карту из видеоигры Skyrim

В украинском учебнике «География» за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры Skyrim.

Фото страницы учебника опубликовала в Facebook журналистка Анна Чабарай.

«Географию в шестом классе некоторые точно учили по картам «Скайрима», – написала Чабарай.

Авторами учебника указаны В. Пеструшко и Г. Уварова. Иллюстрация находится рядом с заголовком раздела учебника «Земля на плане и карте» на 37-й странице.

Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством «Генеза», его тираж составляет более 100 тыс. экземпляров.

Ранее в украинском учебнике по всемирной истории обнаружили изображение с голливудским актером Киану Ривзом. Актер «затесался» среди строителей Рокфеллеровского центра.

Авторы этого учебника пояснили, что поместили голливудского актера на знаменитое фото 1932 года «Обед на небоскребе», чтобы привлечь внимание школьников. Министр образования Украины Анна Новосад раскритиковала издателей учебника.