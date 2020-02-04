Шойгу рассказал о новейшей военной технике на параде 9 мая

24 новейших образца боевой техники будут представлены на военном параде, который пройдет 9 мая в Москве, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что в параде будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов.

«Историческую часть парада представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и Су-100», – пояснил Шойгу.

Он добавил, что подготовка личного состава в воинских частях уже активно ведется.

«С 15 марта будут проходить совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. Всего их будет 15. С 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади», – сказал министр обороны.

Учитывая масштаб и важность стоящих задач, он попросил всех должностных лиц максимально ответственно подойти к их выполнению.

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