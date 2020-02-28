Россия попросила отложить заседание комиссии по разоружению ООН из-за США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский попросил отложить заседание комиссии по разоружению на разумный срок, пока США не выдадут визу главе российской делегации Константину Воронцову.

«Я вынужден просить моих уважаемых коллег, собравшихся в этом зале, отложить проведение текущей организационной сессии комиссии на разумный и ограниченный срок – такой срок, который государства-члены сочтут приемлемым для того, чтобы дать возможность США выполнить свои обязательства по соглашению относительно месторасположения центральных учреждений ООН 1947 года», – заявил Полянский, передает РИА «Новости»

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен проблемой невыдачи виз США дипломатам, находится в контакте с американскими властями и пытается найти решение проблемы.

В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.

Напомним, 18 октября американцы сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.