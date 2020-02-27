В Москве ожидаются облачная погода, местами дождь, мокрый снег и гололедица, сообщают синоптики.

Днем в столице от двух до четырех градусов тепла, ночью температура опустится до нуля градусов. В Подмосковье термометры покажут от нуля до плюс пяти градусов, ночью ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер восточный, юго-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба, передает ТАСС.

На 27 февраля Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.