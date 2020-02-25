Ветеран СВР рассказал об обмене разведчика Козлова в 1982 году

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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Китайский дракон больше не кажется странам Прибалтики слишком игрушечнымФото: REUTERS/Stringer
Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, председатель ревизионной комиссии «Деловой России»
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

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              Ветеран СВР рассказал об обмене разведчика Козлова в 1982 году

              25 февраля 2020, 08:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Опыт, полученный внешней разведкой СССР в начале 1960-х при обмене с Западом прославленного разведчика Вильяма Фишера, известного как Рудольф Абель, спустя 20 лет применили при возвращении домой разведчика Алексея Козлова, добывшего информацию о планах ЮАР по созданию собственного ядерного оружия, рассказал ветеран Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Яковлев.

              Яковлев рассказал в фильме телеканала НТВ «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари», что у СССР уже был опыт «по возвращению разведчиков нелегалов», и в ситуации с Козловым «нашли того же самого адвоката (Вольфганга) Фогеля, который участвовал в освобождении Вильяма Генриховича Фишера – «полковника Абеля», передает РИА «Новости».

              По словам ветерана, несмотря на жестокие пытки, Козлов ничего не рассказал южноафриканской контрразведке и молчал на допросах.

              «Поскольку он был западногерманским гражданином, то протоколы его допросов направлялись, в том числе, и в ФРГ. А там у разведки ГДР был источник в ведомстве по охране конституции (контрразведке ФРГ). И через какое-то время эти протоколы оказались у нас, в нашем распоряжении», – сказал он.

              Фильм телеканала НТВ «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари» рассказывает о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в ЮАР. Лента посвящена предстоящему 100-летию СВР России.

              В ленте рассказывается, что Козлова выдал бывший офицер КГБ СССР, агент французской разведки Владимир Ветров, а не другой сотрудник Комитета госбезопасности перебежчик Олег Гордиевский, как считалось ранее.

              При этом в 1985 году по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Ветрова казнили за измену родине.

              Алексей Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов работал в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта. Доложенная им в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР, и режим Претории был вынужден свернуть свои разработки.

              В 1980 году в результате предательства Козлова арестовали, в заключении его жестоко пытали. В 1982 году его обменяли на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Обмен состоялся на границе ФРГ и ГДР в районе небольшого города Херлесхаузен.

              Позже Козлов снова работал на нелегальном положении за границей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему в 2000 году было присвоено звание Героя России.

              Ранее вдова разведчика-нелегала, Героя России Виталия Нетыксы рассказала, как в ходе работы за рубежом в 1996 году тот узнал, что в Москве готовятся теракты.


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