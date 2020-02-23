Названа причина ухода Шепелева с Первого канала

В СМИ появилась информация о том, по какой причине 37-летний Дмитрий Шепелев мог покинуть Первый канал, где он проработал более 10 лет и последние три года вел программу «На самом деле», выходившую в прайм-тайм.

Источник «Стархит» сообщил, что изначально Шепелев не планировал бросать работу, но его «подвели нервы».

«Дима в один из дней спешил домой, но его не отпустили, так как график съемок часто смещается – ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону дни», – сказал изданию сотрудник телеканала, имя которого не раскрывается.

18 февраля Шепелев рассказал, что больше не работает на Первом канале. В пресс-службе канала подтвердили эту информацию.