Доллар вырос до 64,25 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 21 февраля, увеличился на 5 копеек и составил 64,25 рубля.

Евро прибавил 10 копеек и достиг 69,32 рубля, передает ТАСС.

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