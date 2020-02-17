Лавров назвал заявления Киева о сроках новой «нормандской встречи» пожеланиями

Утверждения о вероятном проведении саммита «нормандской четверки» в апреле сейчас являются не более чем пожеланиями, которые высказываются вслух, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что новый саммит может состояться только после выполнения всех решений декабрьской встречи, передает РИА «Новости».

«Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», – заявил Лавров.

Министр указал, что нет прогресса в вопросе разведения сил и средств, во взаимодействии по разминированию и включению в законодательство Украины «формулы Штайнмайера».

«Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах», – добавил министр.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы новый «нормандский саммит» состоялся в апреле 2020 года.