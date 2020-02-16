Норвежский биатлонист заступился за раскритикованного после победы на ЧМ Логинова

Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен заявил, что нужно уважать победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира. До этого успех представителя России раскритиковали другие звезды биатлона.

«Мы одного года рождения и когда мы раньше выступали, то он больше побеждал, а я был вторым. У него в прошлом была дисквалификация за употребление ЭПО, но сейчас мы все находимся в равных условиях. И мы должны уважать правила. Сегодня Логинов был сильнее нас и нам нужно это признать», – передает слова Кристиансена «Российская газета».

Логинов в субботу выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, однако подвергся критике со стороны иностранных звезд биатлона – на него обрушились норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе, швед Себастьян Самуэльссон, которые припомнили россиянину дисквалификацию за допинг в 2015 году.

Победу Логинов одержал на фоне очередного допингового скандала – в субботу стало известно о дисквалификации и аннулировании результатов с 2013 года биатлонистов Евгения Устюгова, золотого медалиста Сочи-2014, и Светланы Слопцовой.

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