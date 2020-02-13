Названы сроки начала продаж мотоциклов Aurus

Серийное производство и продажа мотоциклов Aurus начнется в 2022-2023 годах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Нам нужно примерно пару лет, чтобы запустить в серийное производство. Мотоцикл гораздо проще с точки зрения запуска производства» – сказал министр, сообщает ТАСС.

В продажу, по его словам, мотоциклы поступят в 2022-2023 годах.

Ранее появилась информация о завершении госиспытаний парадных кабриолетов Aurus.

Серийное производство автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге.

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