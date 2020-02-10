Семья из Калининграда с годовалым сыном приняла участие в полуфинале «Лидеров России»

В полуфинале конкурса «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) приняла участие семья Соломатиных из Калининграда, которая приехала на соревнования вместе с годовалым сыном.

Екатерина Соломатина уже третий раз участвует в полуфинале конкурса «Лидеры России», а для мужа Максима – это первый опыт очных соревнований.

«В прошлом году мне не хватило трех баллов для выхода в полуфинал. В этому году я целенаправленно шел к участию в конкурсе. Для меня это возможность проверить себя, свои силы, увидеть ребят из других регионов, чему-то у них научиться. Мне всегда были интересны лидерские конкурсы. В студенческие годы я был стипендиатом фонда Потанина, я чувствую похожую атмосферу, но уровень организации намного выше и мощнее», – рассказал Соломатин.

Он отметил, что два года назад участвовал в подготовке Чемпионата мира по футболу, и видит сколько работы и как много функций задействовано в организации полуфинала конкурса «Лидеры России». «Весь наш комфорт складывается из большого количества работы организаторов», – добавил он.

Соломатин добавил, что участвовать в конкурсе его сподвигла жена. В прошлом году Екатерина Соломатина приехала на полуфинал с грудным сыном Артемом, и в перерывах между этапами соревнований кормила малыша. К третьему сезону «Лидеров России» Артем уже подрос и снова приехал на полуфинал вместе с мамой и папой. Пока родители соревнуются, с внуком сидит бабушка.

«Я уже третий раз выхожу в полуфинал, третий раз в Санкт-Петербурге. В первый год я приехала после полуфинала под глубоким впечатлением. Для меня «Лидеры России» – это площадка возможностей. Каждый раз я приезжаю сюда зарядиться энергией. В первый год я приехала на полуфинал одна, во второй год – с ребенком, в третий год – с мужем и ребенком. Мы всей семьей здесь. В прошлом году сыну было 4 месяца, и он был на этой площадке, в этом году сыну уже год и четыре месяца, он уже ходит, и он снова на этой площадке», – рассказала Соломатина.

Она отметила, что ежегодно конкурс меняется, но при этом сохраняет все самое лучшее, а организация всегда на высоком уровне, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Максим и Екатерина Соломатины работают в разных организациях, но познакомились по работе. Екатерина в настоящее время находится в декрете. Максим руководит металлообрабатывающим заводом в Калининграде, который производит металлические потолки. Завод поставляет продукцию не только в Россию, но и в страны СНГ, а также в страны южной Европы.

Екатерина и Максим заявили, что не боятся конкуренции друг с другом на конкурсе. «Лидерство – это же про команду, поэтому мы внутри своих команд стараемся работать не так, чтобы конкурировать с кем-то, а работать сообща. И семья наша тоже – команда!», – говорит Екатерина. В свою очерель Максим отмечает, что независимо от того, кто вышел в финал, хочется пожелать всем участникам удачи и успехов. Он отмечает, что на полуфинале познакомился с некоторыми участниками, с которыми обязательно продолжит общение в дальнейшем.

Семья Соломатиных любит путешествовать, они часто ездят на автомобиле в другие страны. Максим увлекается дайвингом, в 2011 году переплыл пролив Босфор вплавь. Екатерина помимо основной работы еще преподает в Калининградском институте управления экономические дисциплины: финансовый анализ, финансовый менеджмент.

8-9 февраля в Санкт-Петербурге состоялся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа. Участие в нем приняли 284 человека из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Псковской, Мурманской и Вологодской областей, а также из Республики Коми и Республики Карелия. Финалистами стали 30 финалистов из Санкт-Петербурга.