Семья из Калининграда с годовалым сыном приняла участие в полуфинале «Лидеров России»

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10 февраля, понедельник | Последнее обновление — 16:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МЧС прокомментировало сообщения о скачке радиации в Москве
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки
Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы
Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером
Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Зеленский приступил к продаже родины
Андрей Манчук, политолог
На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...
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С живым Пушкиным Россия избежала бы революции
Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
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Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
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