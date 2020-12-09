Мишустин не исключил «взрывного спроса» на российские вакцины от коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин спрогнозировал «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.

«Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», – сказал премьер на форуме «Сделано в России – 2020», передает ТАСС.

Мишустин также уточнил, что объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Он также напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Для этого был скорректирован нацпроект «Международная кооперация и экспорт» – теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.