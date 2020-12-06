Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии

Протестная активность в Белоруссии снизилась, если сравнивать ее с ситуацией, которая наблюдалась в августе, сообщил помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

По его словам, «людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет». Он объясняет это тем, что «эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит». Караев считает, что сильнейшее воздействие на ранних этапах протестов «не дало многим разобраться в ситуации», вместо собственной оценки белорусы руководствовались позицией Telegram-каналов. Сейчас же, как заявил Караев, народ Белоруссии стал лучше разбираться в ситуации.

Он полагает, что «народ хочет, видимо, не только хлеба, но и зрелищ». Протестующие, по его словам, из-за коронавируса «лишились каких-то других зрелищ», но «не могут сформулировать, с чем не согласны». Караев заявил, что «они есть, и еще какое-то время будут». У него создается впечатление, что участники протекстов «очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста», это «стало привычным наполнением жизни», передает ТАСС.

Он также призвал воздержаться от спекуляций на тему резонансного инцидента с гибелью минчанина Романа Бондаренко. Караев заявил: «Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому».