В Совфеде оценили помилование Трампом военных преступников из Blackwater

«Это мальчишеский поступок со стороны Трампа», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя помилование президентом США Дональдом Трампом наемников ЧВК Blackwater, которые несут ответственность за массовое убийство гражданских лиц в Ираке.

«Дональд Трамп хочет напоследок сделать отдельные вещи, которые, с одной стороны, будут запоминаться и обсуждаться, а с другой – принесут большие проблемы новой администрации. В его возрасте – это мальчишеский ход», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отметил в действиях Трампа «регресс, с точки зрения государственного мужа, потерю ориентиров, порой даже здравого смысла и доминирование каприза». «Как по-другому можно назвать действия уходящего президента, который понимает, что это вызовет большой резонанс? Разве можно не думать о последствиях для страны, людей, власти?» – задается вопросом собеседник.

Клинцевич предположил, что у Трампа произошел серьезный психоэмоциональный срыв. «Возможно, он находится в состоянии, когда кажется, что вокруг него находятся только предатели. При этом своими действиями он опускает восприятие политики на бытовой уровень», – убежден сенатор.

По его словам, демократы с радостью ухватятся за эту тему и будут давить на Трампа. «Хотя здравый смысл сейчас на их стороне. В 21-м веке общественное мнение уже не спрячешь», – заключил Клинцевич.

Напомним, Трамп помиловал сотрудников ЧВК Blackwater (нынешнее название компании – Academi), которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматического оружия и гранатометов на багдадской площади Нисур. В результате погибли 17 человек (в том числе двое детей) и 20 получили ранения. Наемники охраняли чиновников Госдепа.

Члены рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников назвали такое решение Трампа «оскорблением правосудия». Они отметили, что «помилование контрактников Blackwater – это оскорбление жертв бойни на площади Нисур» в Багдаде, а также «их семей». Докладчик рабочей группы Елена Апарак подчеркнула, что Женевские конвенции обязывают привлекать к ответственности военных преступников, даже если речь идет о наемниках в сфере безопасности.

Апарак заявила, что США нарушили свои обязательства по международному праву. Решение Трампа «подрывает гуманитарное право и права человека на глобальном уровне», поскольку помилование военных преступников «открывает двери к будущим злоупотреблениям».

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