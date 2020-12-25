Трамп счел простительным массовый расстрел женщин и детей

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25 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Журналистика – это тоже национальное достояние

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

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    Трамп счел простительным массовый расстрел женщин и детей

    Трамп ставит финальные точки своего пребывания в Белом доме    25 декабря 2020, 17:00
    Фото: JONATHAN ERNST/Reuters
    Текст: Артём Филиппов

    Под конец своих президентских полномочий Дональд Трамп раздает последние политические долги. Президент США помиловал своих бывших соратников, осужденных в рамках т.н. дела о «русском вмешательстве в выборы», и это в целом вполне понятно. Однако куда более скандальным выглядит его решение помиловать тех, кто виновен в расстреле мирных жителей за рубежом.

    Накануне Рождества, отмечаемого в западном мире 25 декабря, Дональд Трамп как никогда энергично взмахнул волшебной палочкой. Действующий  президент США амнистировал в два этапа сразу несколько десятков человек. Этот последний раунд президентских помилований вызывает как одобрение, так и непонимание у стороннего наблюдателя.

    За бывших соратников

    Еще 23 декабря американский лидер помиловал сразу пятнадцать человек, еще для пятерых смягчив наказание, на следующий день рождественский подарок Трампа получили двадцать шесть американцев. Наиболее заметными фигурами среди прощенных являются бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, бывший советник Трампа Роджер Стоун, сват Трампа Чарльз Кушнер, четыре экс-сотрудника частной военной компании (ЧВК) Blackwater и трое бывших конгрессменов-республиканцев.

    Изначально институт президентских помилований задумывался отцами-основателями США в качестве крайнего средства достижения справедливости в отношении тех, кто незаслуженно был наказан системой правосудия. Право на помилование президентом США заложено в пункте первом второго раздела Второй статьи Конституции страны. 27-й президент США Уильям Тафт, будучи судьей Верховного суда, в деле Ex parte Grossman (1925 г.) отказался рассматривать помилование со стороны главы государства с точки зрения возможного злоупотребления властью, посчитав неприемлемым ограничивать президентские прерогативы.

    По данным Pew Research Center, уходящий президент США «использовал свое помилование реже, чем любой президент в современной истории». В этом Трамп берет пример с Джорджа Буша-младшего, за восемь лет своего президентского срока помиловавшего или смягчившего наказание всего для семидесяти семи человек. За без малого четыре года Трамп помиловал менее половины одного процента из более чем десяти тысяч человек, обратившихся к нему.

    Если рассматривать список недавно помилованных Трампом, то можно отметить, что, по крайней мере, для части попавших в него людей – прежде всего фигурантов т.н. «российского дела» – наконец-то восторжествовала относительная справедливость. Напомним, что по итогам многолетнего дознания ФБР и расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 г., американской Фемидой к уголовной ответственности были привлечены сразу несколько персон из окружения Трампа.

    Первым из них оказался первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн (помилован президентом в ноябре), обвиненный  в даче ложных показаний ФБР. В августе 2018 г. суд присяжных выдвинул обвинение в налоговом мошенничестве, заговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича Полу Манафорту. В феврале 2020 г. Роджер Стоун, которому еще в июле Трамп смягчил приговор, был обвинен в даче ложных показаний, создании препятствий расследованию Мюллера и давлении на свидетелей.

    Среди прочих заметна фигура бывшего советника предвыборного штаба американского лидера Джорджа Пападопулоса, в 2017 г. признавшего себя виновным в даче ложных показаний ФБР по поводу своей встречи с неким профессором, предположительно имевшим связи с российским правительством (странно, что за это сразу не посадили на электрический стул, наверное, только потому, что с 2003 г. федеральное правительство США не казнит федеральных заключенных).

    Также был помилован и юрист, гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, давший ложные показания о своих контактах с одним из партнеров по бизнесу, которого следователи считают предполагаемым сотрудником российской разведки (снова пресловутое американское хайли-лайкли). Напомним, что в апреле 2019 г. Мюллер опубликовал доклад, в котором подтвердил факт «вмешательства» со стороны России в американские выборы, но почему-то не смог доказать связи Москвы и штаба Трампа.

    По мнению New York Times, помилованием причастных к «рашагейту» и последующей паранойе в американских СМИ и высших эшелонах власти, Дональд Трамп намерен полностью ликвидировать юридические последствия расследования в отношении его президентской кампании 2016 года, а также вознаградить своих политических союзников. Возможно, что Трамп еще не сказал своего последнего слова в американской политике. Тем более что, согласно недавним опросам его сторонников, они будут готовы и дальше поддерживать неистового Дональда, даже если его действия разойдутся с официальной платформой Республиканской партии.

    Амнистия в отношении трех бывших конгрессменов-республиканцев в лице Данкана Хантера, Криса Коллинза и Стива Стокмана, обвиненных в ненадлежащем использовании средств избирательной кампании, даче ложных показаний ФБР, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, а также Чарльза Кушнера, отца мужа дочери Трампа Иванки Джареда Кушнера, по совместительству старшего советника пока еще действующего американского лидера, дали отличный повод противникам Трампа обвинить последнего в политической и семейной пристрастности. Трамп также помиловал бывшего донора партии республиканцев Джесси Бентона, осужденного девять лет назад за подкуп сенатора в штате Айова.

    Больше не военное преступление

    Профессор юридического факультета Гарвардского университета Джек Голдсмит подсчитал, что вплоть до среды 60 из 65 помилований и смягчений наказаний со стороны Трампа были обусловлены личными или политическими связями президента США. Эту закономерность подтверждает еще одно помилование, вызвавшее бурю возмущения как в самих США, так и в других странах. Речь идет о помиловании четырех бывших бойцов ЧВК Blackwater (нынешнее название компании – Academi). Уже известно, что особую роль в лоббировании  данного решения сыграла миллиардер, министр образования США Бетси ДеВос, сестра основателя Blackwater Эрика Принса, давнего сторонника Трампа.

    Напомним суть скандала и обвинений. Утром 16 сентября 2007 года в результате беспорядочной стрельбы из автоматического оружия и гранатометов со стороны охранявших чиновников Госдепартамента США сотрудников ЧВК Blackwater на багдадской площади Нисур погибли 17 (в том числе двое детей) и получили ранения 20 человек. Громкое расследование, шедшее с перерывами несколько лет, завершилось судом и приговором в отношении четырех контрактников: Николаса Слэттена, первым открывшего огонь на площади и получившего пожизненное заключение, Дастина Херда, Эвана Либерти и Пола Слау, осужденных на сроки от 11 до 15 лет.

    Защита обвиняемых строилась на утверждении, что сотрудники охранной фирмы только отвечали на якобы начавшуюся стрельбу в их сторону (по статистике, в 80% инцидентов в Ираке бойцы Blackwater первыми открывали огонь). Однако убитые и раненые иракские женщины и дети, некоторые из которых были застигнуты смертью с поднятыми руками, дали суду все основании сомневаться в версии стороны защиты. По словам полковника армии США в отставке Дэвида Бослего,

    массовый расстрел мирных людей на площади оказался «абсолютно чрезмерным применением силы, совершенно неуместной для организации, единственной задачей которой было обеспечение личной безопасности нескольких персон в бронированном автомобиле».

    Трамп не первый раз помиловал американских солдат, осужденных за военные преступления. В прошлом декабре он амнистировал старшего лейтенанта армии Клинта Лоренса и  майора армии Мэтью Голдстейна, осужденных за преступные деяния во время службы в Афганистане. Как тут не вспомнить разоблачения Челси (Брэдли) Мэннинга для WikiLeaks о преступлениях военных США или скандал вокруг решения администрации Обамы прекратить преследование офицеров ЦРУ, использовавших секретные камеры пыток по всему миру.

    15 марта 2019 г. США ввели визовые ограничения в отношении лиц, занимающихся расследование военных преступлений под эгидой Международного уголовного суда (МУС). 11 июня 2020 г. США ввели санкции в отношении МУС (членами которого на основании подписания Римского статута являются 123 государства), 2 сентября 2020 г. Вашингтон ввел персональные санкции против председателя суда Фату Бенсуды за политику расследований в отношении американских военных. В совокупности эти решения и последнее помилование Трамом военных преступников из Blackwater выглядят как форменное издевательство над верховенством закона в самих США, международным правом и очередное позорное пятно на репутации Вашингтона.

    Существует вероятность того, что Дональд Трамп не остановится на последнем раунде массовых амнистий. До официального срока истечения своих полномочий в полдень 20 января следующего года президент США вполне может помиловать или смягчить приговоры для еще нескольких человек. И все это ради дивидендов в грядущих политических баталиях, так как 45-президент США явно не намерен расставаться с привычным амплуа главного ньюсмейкера американской политики.


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