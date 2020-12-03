Российские ученые оценили эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19

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Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса? Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
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Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
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    Российские ученые оценили эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19

    3 декабря 2020, 14:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Коронавирус распространяется медленнее и протекает у пациентов менее тяжело в тех странах, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, к такому выводу пришли ученые СПбГУ, проанализировав около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира.

    «Анализ статистических данных, который провели эксперты СПбГУ, показал, что уровень заболеваемости COVID-19, течение вызванной инфекцией острой интерстициальной пневмонии и уровень смертности от нее связаны с фактом вакцинации бациллами Кальметта-Герена (БЦЖ) согласно национальному календарю прививок. Смертность оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР», – говорится в сообщении на сайте университета.  

    При этом этот показатель оказался гораздо выше там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии (по сравнению с восточными).

    Прививка БЦЖ в России делается один раз в жизни новорожденным. Именно раннее и продолжительное воздействие штамма вакцины на формирующуюся иммунную систему обеспечивает адъювантный эффект –  усиливает иммунный ответ организма на различные антигены.

     «Адъювант — это вещество, усиливающее иммунные ответы неспецифически. Многие адъюванты усиливают и аутоиммунные процессы. Но вакцина БЦЖ имеет нехарактерные для большинства адъювантов свойства: например, выполняет функцию иммуномодулятора, а также снижает риск некоторых аутоиммунных болезней и лимфом. COVID-19 может провоцировать аутоиммунные осложнения, поэтому столь необычные для адъюванта свойства БЦЖ могут и в этом отношении быть полезны. По данным статистики, в странах, практикующих неонатальную вакцинацию БЦЖ, отмечено общее снижение детской смертности», – рассказала одна из авторов исследования, врач-терапевт Яна Ивашкевич

    Повторную вакцинацию в течение жизни на сегодняшний день практикуют только четыре страны: Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Важно, что эффект тренированного иммунитета достигается, если вакцина БЦЖ вводится при незрелой иммунной системе, уверены ученые.

    «Есть основания полагать, что у взрослых и пожилых людей, не привитых в раннем детстве, эффект от позднего введения вакцины будет существенно меньше. В то же время имеются работы исследователей из Нидерландов, где в детстве не проводят вакцинацию БЦЖ, указывающие, что ее введение взрослым не ухудшает, а, возможно, несколько облегчает течение болезни при инфицировании новым коронавирусом», – отметил руководитель исследования, глава лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Чурилов.

    Ученые подчеркивают, что вакцина БЦЖ активирует местный иммунный ответ на слизистых оболочках, через которые и распространяется заболевание.

    Вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, активирующий моноциты, макрофаги и натуральные киллеры — клетки, мобилизующие неспецифические защитные силы организма. Также вырабатываемые после вакцинации БЦЖ гамма-интерферон и другие медиаторы могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.

    «У возбудителя новой коронавирусной инфекции и БЦЖ имеются общие пептиды, а значит, возможна индукция перекрестного иммунитета. Сейчас активно идут крупные клинические исследования вакцины БЦЖ и испытания ее использования для профилактики новой коронавирусной инфекции – например, в Нидерландах и Австралии», – добавила Ивашкевич.

    Вместе с тем, данные о связи БЦЖ со снижением скорости коронавируса подтверждают исследования международных коллективов ученых из США, Германии, Канады, Индии и Ирана.

    Напомним, ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.

    Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян отмечал, что среди жителей стран, где проводят массовую вакцинацию противотуберкулезной прививкой БЦЖ, был отмечен более низкий уровень распространения новой коронавирусной инфекции.

    При этом американские и японские математики усомнились в том, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом нового типа, проследив за развитием COVID-19 среди разных возрастных групп в семнадцати странах мира, где в прошлом проводилась вакцинация.


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