Российские ученые оценили эффективность вакцины БЦЖ против COVID-19

Коронавирус распространяется медленнее и протекает у пациентов менее тяжело в тех странах, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, к такому выводу пришли ученые СПбГУ, проанализировав около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира.

«Анализ статистических данных, который провели эксперты СПбГУ, показал, что уровень заболеваемости COVID-19, течение вызванной инфекцией острой интерстициальной пневмонии и уровень смертности от нее связаны с фактом вакцинации бациллами Кальметта-Герена (БЦЖ) согласно национальному календарю прививок. Смертность оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР», – говорится в сообщении на сайте университета.

При этом этот показатель оказался гораздо выше там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии (по сравнению с восточными).

Прививка БЦЖ в России делается один раз в жизни новорожденным. Именно раннее и продолжительное воздействие штамма вакцины на формирующуюся иммунную систему обеспечивает адъювантный эффект – усиливает иммунный ответ организма на различные антигены.

«Адъювант — это вещество, усиливающее иммунные ответы неспецифически. Многие адъюванты усиливают и аутоиммунные процессы. Но вакцина БЦЖ имеет нехарактерные для большинства адъювантов свойства: например, выполняет функцию иммуномодулятора, а также снижает риск некоторых аутоиммунных болезней и лимфом. COVID-19 может провоцировать аутоиммунные осложнения, поэтому столь необычные для адъюванта свойства БЦЖ могут и в этом отношении быть полезны. По данным статистики, в странах, практикующих неонатальную вакцинацию БЦЖ, отмечено общее снижение детской смертности», – рассказала одна из авторов исследования, врач-терапевт Яна Ивашкевич

Повторную вакцинацию в течение жизни на сегодняшний день практикуют только четыре страны: Белоруссия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Важно, что эффект тренированного иммунитета достигается, если вакцина БЦЖ вводится при незрелой иммунной системе, уверены ученые.

«Есть основания полагать, что у взрослых и пожилых людей, не привитых в раннем детстве, эффект от позднего введения вакцины будет существенно меньше. В то же время имеются работы исследователей из Нидерландов, где в детстве не проводят вакцинацию БЦЖ, указывающие, что ее введение взрослым не ухудшает, а, возможно, несколько облегчает течение болезни при инфицировании новым коронавирусом», – отметил руководитель исследования, глава лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Чурилов.

Ученые подчеркивают, что вакцина БЦЖ активирует местный иммунный ответ на слизистых оболочках, через которые и распространяется заболевание.

Вакцина БЦЖ запускает тренированный иммунитет, активирующий моноциты, макрофаги и натуральные киллеры — клетки, мобилизующие неспецифические защитные силы организма. Также вырабатываемые после вакцинации БЦЖ гамма-интерферон и другие медиаторы могут способствовать менее тяжелому течению заболевания.

«У возбудителя новой коронавирусной инфекции и БЦЖ имеются общие пептиды, а значит, возможна индукция перекрестного иммунитета. Сейчас активно идут крупные клинические исследования вакцины БЦЖ и испытания ее использования для профилактики новой коронавирусной инфекции – например, в Нидерландах и Австралии», – добавила Ивашкевич.

Вместе с тем, данные о связи БЦЖ со снижением скорости коронавируса подтверждают исследования международных коллективов ученых из США, Германии, Канады, Индии и Ирана.

Напомним, ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян отмечал, что среди жителей стран, где проводят массовую вакцинацию противотуберкулезной прививкой БЦЖ, был отмечен более низкий уровень распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом американские и японские математики усомнились в том, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом нового типа, проследив за развитием COVID-19 среди разных возрастных групп в семнадцати странах мира, где в прошлом проводилась вакцинация.