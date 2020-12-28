«Британский» штамм COVID-19 выявили на границе Финляндии с Россией Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer Число умерших в доме престарелых в Бельгии выросло до 23 28 декабря 2020, 15:19 Текст: Ксения Панькова

Число скончавшихся от COVID-19 в доме престарелых в бельгийском Моле достигло 23 за последние три недели, сообщил бургомистр города Вим Кайерс, сообщило бельгийское информагентство Belga. «Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека», – приводит слова главы города РИА «Новости». Ранее The Sun сообщал, что не менее 18 проживавших в доме престарелых в бельгийском Моле скончались от коронавируса после визита аниматора, переодетого в Санта-Клауса, который был заражен COVID-19.

