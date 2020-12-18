Журова объяснила абсурдность решения CAS по России

«Если это решение как-то поможет нашим спортсменам выступать на соревнованиях, то все чиновники России согласятся не посещать их», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Светлана Журова. Так она прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить лидеру России Владимиру Путину и другим официальным лицам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет.

«Если это решение как-то поможет нашим спортсменам вернуться в международное сообщество и выступать на соревнованиях, то все чиновники России и даже часть болельщиков согласятся не посещать эти соревнования», – сказала советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Заслуженная спортсменка назвала решение CAS абсурдным. «Во-первых, основная часть чиновников, кроме президента России и еще нескольких человек, с 2014 года уже сменилась. Не ясно, коснется ли это тех, кто сейчас занимает определенные посты, но ранее к Олимпиаде в Сочи отношения не имел», – рассуждает Журова.

Журова предполагает, что решение CAS может быть связано с «Актом Родченкова». По ее словам, «если дело в отношении Олимпиады в Сочи будут рассматривать снова, то авторам этого решения могли намекнуть, что при проведении расследования ряд чиновников WADA могут также попасть под уголовное преследование – не могла же Россия в одиночку провернуть это дело».

«Поэтому я допускаю, что решение в отношении российских официальных лиц было принято под давлением, за обещание не включать определенных людей из WADA для проведения расследования», – сказала спортсменка.

По словам депутата, перспективы у апелляции по этому делу очень слабые. «Безусловно, оспаривать это решение нужно, но главное при этом не пропустить важный момент – фильтры допуска спортсменов на Олимпиаду. Нам надо еще и по этому поводу выигрывать суды, чтобы наши лидеры попали на соревнования, хотя бы в нейтральном статусе», – заключила Журова.

Напомним, в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти на два года посещать Олимпиады.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение «абсолютным беспределом» и заявил о том, что Россия будет его оспаривать.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала решение CAS «гибридной войной против России».

В Германии возмутились решением суда в Лозанне по России.