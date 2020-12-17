Путин объяснил, когда для туристов откроются российские границы

Российская граница для иностранных туристов откроется тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Вопрос открытия границ важный с точки зрения структур дохода бюджета. Крайне важно понять, несмотря на то, пандемия сегодня играет важное значение, есть ли шанс на то, что границы будут открыты в ближайшее время», – спросил главу государства сотрудник «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

«Мы с вами любим Петербург все. Я думаю, что подавляющее большинство жителей страны тоже с большим пиететом относятся к нашему родному городу. Тем, кто не бывал еще в Петербурге, очень рекомендую это сделать. Одна из лучших мировых столиц без всякого сомнения. И конечно, это такой магнит для туристов. Мы всячески помогаем Петербургу, в том числе при визовом обслуживании посещающих Петербург», – указал президент. Он также указал, что город заслуженно выиграл статус лучшего центра международного значения, принимает спортивные соревнования на самом высоком уровне.

«Закрытие границ разве с этим связано? С тем, что кто-то хочет ограничить Петербург? Уровень заболеваемости COVID в Петербурге какой?» – обратился Путин к журналисту.

«Высокая [заболеваемость]. Поэтому, собственно говоря, наверное, и введены те ограничения, которые сегодня действуют внутри региона, в том числе и в новогодние праздники», – ответил Смирнов.

«Ну вот об этом-то и речь. Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом – процентов 85. А в Петербурге больше. Поэтому с этим связаны [ограничения]. Связано с необходимостью защиты жизни и здоровья петербуржцев. Как только врачи позволят, так и границы будут открыты. А в целом, конечно, очень бы хотелось, чтобы и наши граждане Российской Федерации пользовались возможностью внутреннего туризма, поддержкой внутреннего туризма со стороны государства, и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно. Как только станет возможным, конечно, мы это сделаем», – заверил Путин.

Он указал, что одной из пострадавших российских отраслей являются перевозки, в том числе авиационные. «В этом смысле очень важно разрешить летать к нам, и нашим компаниям летать за границу. У нас за границу летают 32 млн человек. Вот давайте этот поток перенаправим в Петербург. А оставляют за границей 35 млрд долларов в год. Вот такие потоки, если будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, то это будет здорово. Петербург этого заслуживает», – подчеркнул глава государства.