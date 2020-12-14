Эксперт предложил СК расширить список причастной к репрессиям против граждан РФ литовской элиты

«Россия, хоть и с безумным опозданием, просто ответила на действия Литовской республики, которая пыталась в судебном порядке более 25 лет преследовать наших граждан», - сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он отреагировал предъявление Следственным комитетом России обвинения литовским судьям, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году.

«Я горячо поддерживаю решение Следственного комитета и считаю, что обвинение нужно расширить и экстраполировать на всех представителей литовской элиты, представителей политического класса, которые причастны к репрессиям против граждан России, Белоруссии и СССР, защищавших советскую власть в Литве», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Собеседник предположил, что литовские судьи, которые сейчас далеко не молоды, вряд ли поедут в Россию, «но во внешней политике существует такая функция как демонстрация». «Москва, хоть и с безумным опозданием, просто ответила на действия Литовской республики, которая пыталась в судебном порядке более 25 лет преследовать граждан России и одного гражданина Белоруссии, причастных к событиям в тогда еще Литовской Советской Социалистической Республике», – напомнил историк.

Межевич подчеркнул, что в январе 1991 войска Минобороны СССР и подразделения КГБ защищали конституционную власть в Литовской республике после того, как «Горбачев Михаил Сергеевич и Ельцин Борис Николаевич подписали два разных документа, которые говорили об одном и том же: что Литва является независимым государством».

«После этого исчезли прежние правовые основания для использования силы советскими подразделениями на территории Литвы. Но до этого момента Эстония, Латвия, Литва, как, впрочем, и другие союзные республики, находились в составе одного общего государства. И в этом смысле возмущаться блокаде телебашни в Вильнюсе так же бессмысленно, как возмущаться блокаде телебашни в моем родном Ленинграде. Это было правомерное применение силы государством», – уверен Межевич.

Что касается годовой подготовки к предъявлению обвинения, то эксперт пояснил, что даже в случае свершения самых быстро доказуемых преступлений обвинение не предъявляется на следующий день. «Чем сложнее дело, тем больше внешних обстоятельств. Чем масштабнее историческая подоплека в деле, тем дольше оно готовится. И вполне понятно, что представители СК попытались максимально хорошо подготовиться к данному правовому решению», – подытожил Межевич.

В понедельник Следственный комитет России заочно предъявил обвинение литовским судьям, которые в марте 2019 года вынесли «заведомо неправосудный приговор» более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. При этом следствие подчеркивает, что в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что указанные события в Вильнюсе происходили в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР (независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года).

Судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году. Местная прокуратура утверждала, что погибшие у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставила.

Виновными по этому делу, в частности, были признаны экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-офицер КГБ Михаил Головатов.