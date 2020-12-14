Эксперт предложил СК расширить список причастной к репрессиям против граждан РФ литовской элиты

Взгляд
14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
Разделы

Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
Перейти в раздел…

Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Франция захотела поставить заслон распространению радикального исламизма. Фактически она пошла по пути Австрии и Дании, уже принявших ряд похожих законов. Однако меры на уровне отдельных государств мало что дадут – для этого нужны действия на уровне Евросоюза. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Империя – это сверхкультура

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Дружите с Россией, объединяйтесь с Россией, равняйтесь на Россию, потому что с Россией безопасно, хорошо, выгодно, потому что те блага, которые вам дает содружество с Россией – традиционные ценности в сочетании с технологическим модернизмом, безопасность и независимость от разлагающих государство мягких и жестких атак извне – возможны только с Россией. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 11 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

Перейти в раздел…

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Танкер в Джидде атаковала заминированная лодка
    Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России Обвинение попросило для историка Соколова 15 лет колонии В России предложили упростить условия въезда мигрантов-строителей
    Стали известны меры властей по снижению цен на продукты Стало известно о планах производства «Спутника V» в ОАЭ Украина приготовила к экспорту в Турцию бракованные пулеметы Умер оперный певец Владимир Кравцов
    Песков объяснил критику Путина в адрес министров Разработчик «Новичка» выдвинул новую версию «отравления» Навального Юрист: Навальному грозит смена условного срока на реальный, даже если он в Германии В СК подтвердили смерть вероятного убийцы девушки и ее брата в Армавире

    Главная тема


    Испытания "Ангары-А5" прокладывают России дорогу на Луну

    «зоны безопасности»


    Роскосмос заявил об угрозе свободного доступа России к космосу

    американский сепаратизм


    Американист спрогнозировал возможный развал США через один–два электоральных цикла

    «это переживем»


    Дед Мороз оценил сложность 2020 года

    Видео

    эффект победителя


    Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

    альянс Киева и Кишинева


    Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

    русский флот


    Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

    численность ВВС


    Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

    парадокс экономики


    Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

    важнейший игрок


    Евгений Крутиков: Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

    общая борьба


    Ирина Алкснис: В кризисы общество важнее социальных технологий

    еще не вечер


    Владимир Можегов: Трамп наносит ответный удар

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?

    Эксперт предложил СК расширить список причастной к репрессиям против граждан РФ литовской элиты

       14 декабря 2020, 19:30
    Фото: И. Носов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    «Россия, хоть и с безумным опозданием, просто ответила на действия Литовской республики, которая пыталась в судебном порядке более 25 лет преследовать наших граждан», - сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он отреагировал предъявление Следственным комитетом России обвинения литовским судьям, которые вынесли приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году.

    «Я горячо поддерживаю решение Следственного комитета и считаю, что обвинение нужно расширить и экстраполировать на всех представителей литовской элиты, представителей политического класса, которые причастны к репрессиям против граждан России, Белоруссии и СССР, защищавших советскую власть в Литве», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

    Собеседник предположил, что литовские судьи, которые сейчас далеко не молоды, вряд ли поедут в Россию, «но во внешней политике существует такая функция как демонстрация». «Москва, хоть и с безумным опозданием, просто ответила на действия Литовской республики, которая пыталась в судебном порядке более 25 лет преследовать граждан России и одного гражданина Белоруссии, причастных к событиям в тогда еще Литовской Советской Социалистической Республике», – напомнил историк.

    Межевич подчеркнул, что в январе 1991 войска Минобороны СССР и подразделения КГБ защищали конституционную власть в Литовской республике после того, как «Горбачев Михаил Сергеевич и Ельцин Борис Николаевич подписали два разных документа, которые говорили об одном и том же: что Литва является независимым государством».

    «После этого исчезли прежние правовые основания для использования силы советскими подразделениями на территории Литвы. Но до этого момента Эстония, Латвия, Литва, как, впрочем, и другие союзные республики, находились в составе одного общего государства. И в этом смысле возмущаться блокаде телебашни в Вильнюсе так же бессмысленно, как возмущаться блокаде телебашни в моем родном Ленинграде. Это было правомерное применение силы государством», – уверен Межевич.

    Что касается годовой подготовки к предъявлению обвинения, то эксперт пояснил, что даже в случае свершения самых быстро доказуемых преступлений обвинение не предъявляется на следующий день. «Чем сложнее дело, тем больше внешних обстоятельств. Чем масштабнее историческая подоплека в деле, тем дольше оно готовится. И вполне понятно, что представители СК попытались максимально хорошо подготовиться к данному правовому решению», – подытожил Межевич.

    В понедельник Следственный комитет России заочно предъявил обвинение литовским судьям, которые в марте 2019 года вынесли «заведомо неправосудный приговор» более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. При этом следствие подчеркивает, что в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что указанные события в Вильнюсе происходили в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР (независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года).

    Судебные заседания по «делу о событиях 13 января» начались в Литве в 2016 году. Местная прокуратура утверждала, что погибшие у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставила.

    Виновными по этому делу, в частности, были признаны экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов и экс-офицер КГБ Михаил Головатов. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •