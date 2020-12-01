Высказывания Навального в эфире «Эха Москвы» решили проверить на экстремизм

Московские следователи проводят проверку высказываний блогера Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о «свержении конституционного строя» в России, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что, по мнению следствия, утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы», призывал к насильственному изменению конституционного строя в России, передает ТАСС.

В связи с этим 30 ноября началась «проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)».

Ранее телеканал RT выяснил, что связывает Навального с националистами.