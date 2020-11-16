RT выяснил, что связывает Навального с националистами

Телеканал RT разобрался, что связывает основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с правыми течениями в России.

Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiege подтвердил, что остается верным националистическим убеждениям. «Я придерживаюсь тех же взглядов, что и в самом начале своей политической карьеры. Я не вижу противоречия между содействием профсоюзам и призывами к введению визового режима для мигрантов из стран Средней Азии», – заявил блогер в интервью.

Навальный начал политическую карьеру еще в 2000 году, вступив в партию «Яблоко». В начале 2007 он был уже в федеральном совете партии и занимал должность руководителя аппарата московского подразделения «Яблока». А к концу года был исключен из партии «в связи с пропагандой националистических идей». Речь шла об участии в националистических проектах и «Русских маршах».

Спустя шесть лет Навальный признавался, что с 2007 года участвовал в каждом «Русском марше», отмечает RT.

«Я участвовал в каждом с 2007 года, на последнем не был – лежал с температурой», – писал он в своем блоге в ноябре 2013-го. Кроме того, в 2007 году Навальный создал «национальное русское освободительное движение «Народ», просуществовавшее четыре года.

Писатель и блогер Эдуард Багиров, знакомый с Навальным с 2001 года, отзывается о нем как о человеке «с замашками фюрера, который готов по головам скакать».

«Он самый натуральный фашист. Он ходил на «Русские марши», – вспоминает писатель. – Тогда это были настоящие нацистские сборища, где зиговали, таскали на себе свастику и скандировали соответствующие лозунги. Например, «Хватить кормить Кавказ!» – это же его (Навального. – RT) программа была», – отметил он.

В сентябре этого года активисты в балаклавах вывесили в центре Новосибирска баннер «Тесак, Навальный, кто следующий?». Во втором случае имелся в виду инцидент с Навальным, когда в августе ему стало плохо на борту самолета и он был госпитализирован. В первом – смерть основателя запрещенной в России организации «Формат 18*» и движения «Реструкт», видеоблогера Максима Марцинкевича.

Трижды осужденный по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Марцинкевич, по предварительной версии, покончил с собой в камере СИЗО №3 Челябинска. Причем именно Навальный, ратующий за декриминализацию ст. 282, в свое время написал по ней заявления на Тесака, за что тот и получил свой первый срок, напомнил RT.

В феврале 2007 года в московском клубе «Билингва» Навальный проводил дебаты в рамках движения «Демократическая альтернатива» («ДА!»). Присутствовавший там Марцинкевич и его соратники начали выкрикивать нацистские лозунги. Навальный написал заявление в прокуратуру, и через полгода Тесака арестовали, а позднее осудили на три года лишения свободы.

«Казалось, никакого насилия не было. Навальный придерживается либеральных взглядов и считает, что за слова нельзя сажать, тем не менее сразу после окончания дебатов он написал заявление на Марцинкевича по 282-й статье. Затем Навальный приходил в суд, давал показания, сотрудничал со следствием», – заявил юрист Илья Ремесло.

По словам юриста, у Навального потом длительное время пытались спрашивать, чем он руководствовался, блогер утверждал, что таким образом борется с нацизмом. «Это очень забавно выглядит, учитывая, что сам Навальный был в то время националистом. По большому счету он был ничем не лучше Тесака. Он на своего единомышленника накатал заявление. Для него это крайне неудобная тема», – заключил Ремесло.

При этом сам Навальный осенью 2007 года в ходе очередных дебатов в клубе «Гоголь» участвовал в драке в центре Москвы, практически в упор стрелял в одного из посетителей клуба из травматического пистолета и назвал его «чуркой». А летом 2008 года Навальный, выступая на конференции националистических движений, уверял, что «новый национализм – это правозащитное движение, потому что заботится о населении».

В том же году он на своей странице в «Живом журнале» писал про «чучмеков», которые с утра пораньше «с адским грохотом колотят кувалдами по каким-то железкам». «А потом удивляемся, откуда под кустами находят таджиков с проломленными черепами. Типа «очередное нападение скинхедов», – говорится в посте Навального.

В 2009 году Навальный начал трудиться на посту советника губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного впоследствии за взятку.

Как вспоминает в беседе с RT экс-заместитель бывшего главы региона Сергей Карнаухов, в задачу Навального входило налаживание взаимоотношений с местными партийными и общественными деятелями, однако его заинтересовали только радикалы.

«В 2009 году мне позвонили из центра противодействия экстремизму Кировской области. Оказалось, что Навальный, вместо того чтобы начать налаживать взаимоотношения с большими партийными структурами, занялся радикалами, в том числе местными националистами. Он провел с ними встречу, предлагал объединить усилия, сплотиться», – рассказывает Карнаухов.

Прославился Навальный на своем посту уголовным делом «Кировлеса». «Кировлес» был «опорным предприятием для региона, в первую очередь для социальной сферы и работы муниципалитетов», напомнил Карнаухов.

«Навальный начал давить на директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Схема Навального предусматривала появление новой компании-прослойки («Вятская лесная компания», которая бы полностью управлялась Навальным). Она должна была получать всю продукцию напрямую от «Кировлеса» по себестоимости, продавать ее по рыночным ценам, а разницу оставлять себе», – рассказывает бывший вице-губернатор.

Опалев пытался убедить губернатора, что «Кировлес» перестанет приносить прибыль, но не смог отстоять предприятие: между двумя компаниями был заключен договор на поставку лесопродукции на общую сумму свыше 16 млн рублей. Впоследствии Навальному по этому делу инкриминировали растрату, за которую он получил пять лет условного срока. «Именно Навальный и был организатором этой преступной сделки», – подытожил Карнаухов.

Приговор был вынесен только в 2013 году, а поначалу уголовное дело было замято. По словам Карнаухова, весной 2010 года оперативники хотели лично пообщаться с Навальным, задать ему ряд вопросов.

«Группа приехала в здание правительства и ждала его у кабинета. Об этом узнала зампред правительства области Мария Гайдар и побежала в кабинет Белых за поддержкой. Навальный на тот момент уже был в здании. Белых и Гайдар перехватили Навального, после этого он уехал из Кирова в Москву и больше в регионе не появлялся», – рассказал он.

В тот же день рано утром Гайдар приехала в посольство США, куда, по словам Карнаухова, у команды Белых был «свободный вход», и уехала оттуда поздно ночью. В посольстве она, утверждает собеседник RT, смогла договориться о специальной программе обучения для Навального в Йельском университете, и «через несколько дней в Москве начали активно искать деньги для поездки Навального».

При этом в окружении Алексея Навального утверждают, что в 2010 году он уже не работал на посту советника Белых. Как отмечает Карнаухов, после отъезда Навального в США началось самое интересное.

«Навальный был никому не известным помощником губернатора Кировской области – и вдруг он выпускает расследование, касающееся «Транснефти». Как он добыл информацию уровня оперативной разработки ФСБ, находясь в США?Сразу же стартовала мощнейшая раскрутка Навального по международным информационным каналам. В Россию он вернулся звездой-разоблачителем. На волне этой популярности он и влился в протестную повестку, попытался ее возглавить», – уточнил Карнаухов.

После своего возвращения на родину в 2011 году Навальный вошел в оргкомитет «Русского марша» уже как «популярный борец с коррупцией». Спустя два года от участия в нем он отказался. В 2013 году Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, и одним из главных пунктов в его программе был жесткий контроль за использованием иностранной рабочей силы и введение визового режима со странами Средней Азии.

«Я по-прежнему поддерживаю «Русский марш» как идею и как мероприятие, готов помогать... Но в новой ситуации сам участвовать не могу. Не хочу давать возможность противникам говорить о быстром объединении либералов и фашистов», – написал он в своем ЖЖ.

Идею о необходимости введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья Навальный повторил и в своей «президентской программе» в 2018 году.

Ранее политолог Олег Матвейчев прокомментировал длительное нахождение блогера Алексея Навального за границей после инцидента с «отравлением». «Навальный лишь актер в чужой пьесе: когда ему прикажут, тогда он и вернется. Пока смысла в его возращении нет», – заявил он газете ВЗГЛЯД.