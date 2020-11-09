Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым и худруком театра «Современник» Галиной Волчек, сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр.

В 2019 году президент Владимир Путин наградил писателя орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. Адвокат Сергей Жорин предположил, как могут разделить наследство писателя-сатирика Михаила Жванецкого его родственники, включая внебрачных детей.

В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.