Температура воздуха в Москве в воскресенье побила 70-летний рекорд Синоптики рассказали о погоде в столице 9 ноября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В понедельник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня понедельника в столице будет 1 градус выше ноля, на дорогах местами гололедица. К вечеру температура воздуха в Москве поднимется до плюс 2 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

