Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом и Карабах

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности продолжение борьбы с коронавирусом в России, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию», – передает его слова РИА «Новости».

«Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах России с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи», – добавил Песков.

На совещании также обсуждались другие текущие вопросы социально-экономического развития России. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.