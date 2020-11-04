При попадании снаряда в окно дома в Донбассе получили ранения три ребенка

В поселке Александровка Донецкой области три девочки получили тяжелые ранения после того, как один из снарядов попал в окно дома.

Инцидент произошел 4 мая 2020 года при обстреле подразделениями ВСУ жилых районов поселка, передает RT.

Сообщается, что за 15 минут украинские военные произвели не менее 30 выстрелов из БМП-2. Во время обстрела три девочки играли в своей комнате. В этот момент в оконном проеме разорвался снаряд. По словам матери детей, одна из девочек получила осколочное ранение спины, вторая была ранена в голову, еще одной осколки попали в правую ногу. Отец семьи сразу же вызвал скорую помощь. Двух девочек госпитализировали в травматологическую больницу, ребенка с ранением головы – в нейрохирургическое отделение больницы им. Калинина. В настоящее время состояние всех трех удовлетворительное.

В июле прошлого года в Донбассе за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня ВСУ устроили обстрел Первомайска. В результате погибла женщина, ранения получили несколько человек, в том числе дети.

Летом Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.