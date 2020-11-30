Мишустин провел переговоры с премьером Молдавии

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре со своим молдавским коллегой Ионом Кику расширение торговых отношений между странами, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.

«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Иона Кику с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств выразили обоюдную заинтересованность в расширении торговых отношений, направленных на сотрудничество между двумя странами, и подчеркнули важность восстановления объемов молдавско-российской торговли с поставкой отечественной продукции на российский рынок», – передает заявление пресс-службы молдавского правительства ТАСС.

Главы правительств также обсудили предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета.

Напомним, избранный президент Молдавии Майя Санду призвала правительство во главе с Ионом Кику уйти в отставку после утверждения проекта госбюджета на следующий год.