Россияне потратят на подарки на Новый год меньше, чем в 2019 году

Средняя сумма, которую потратит россиянин на новогодние подарки, составит 11 тыс. 800 рублей, в 2019 году такой бюджет оценивался в 13,5 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

На вопрос о том, кому предназначены подарки в первую очередь, предполагающий несколько вариантов ответа, две трети респондентов (68%) назвали членов своих семей и родственников, в прошлом году таких респондентов было 74%. Каждый третий опрошенный (32%), прежде всего, преподнесет новогодний подарок своему любимому человеку, в прошлом году такие планы были у 38% участников опроса, передает «Интерфакс».

По данным SuperJob.ru, каждый десятый (10%) решил одарить на Новый год себя, в 2019 году этот показатель составил 11%. Потратиться на подарки коллегам по работе оказалось вдвое меньше, чем в прошлом году – 6% и 12% соответственно. Преподнести подарок друзьям на Новый год планируют 17% респондентов, в 2019 году это планировал каждый четвертый (24%) участник исследования. Что касается сограждан, которые никому ничего не собираются дарить на Новый год, то на этот раз таких оказалось 15%, в 2019 году так отвечали 11%.

Опрос был проведен 17-23 ноября среди 5 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население России, в 691 населенном пункте всех федеральных округов.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что в новогодние праздники кинотеатры будут увеличивать количество сеансов на востребованные фильмы, чтобы регулировать поток зрителей.