Песков назвал статью про «знакомую» Путина малоубедительным эпистолярным жанром Кремль рассказал о визите Путина в Саров 26 ноября 2020, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в четверг полетит в Саров: погода улучшилась. «Сегодня погодные условия позволяют осуществить перелет, поэтому сейчас в ближайшее время президент отправится в Нижегородскую область, в Саров», – передает РИА «Новости» слова Пескова. В Сарове Путин планирует осмотреть разработки знаменитого Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, крупнейшего в стране комплекса, занимающегося оборонными разработками, также активно создающего и гражданские продукты. Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако, как сообщил ранее Песков, была отменена из-за нелетной погоды.

