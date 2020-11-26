Эксперт оценил вероятность новой попытки госпереворота в Турции

«После событий 2016 года под каток репрессий попал целый спектр оппозиционных сил. Поэтому сегодня Эрдоган остается монополистом в политической жизни страны», – заявил газете ВЗГЛЯД тюрколог Гумер Исаев, комментируя приговор турецкого суда о пожизненном заключении участников попытки переворота в июле 2016 года.

«На мой взгляд, попытка переворота 2016 года была отчасти сфабрикована самим Эрдоганом. Он фактически устроил «самопереворот», чтобы укрепить свои позиции и получить повод зачистить всю оппозицию в стране», – считает руководитель Центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

После событий 2016 года «под каток репрессий попали не только военные, но и целый спектр оппозиционных сил». «Произошла масштабная чистка общества под предлогом предотвращения переворотов. Мы до сих пор наблюдаем, как подвергаются преследованию огромное количество людей, чья причастность к тем событиям очень сомнительна. Все это происходит при молчаливом согласии общества и не вызывает реакции у правозащитников», – с сожалением отметил собеседник.

Исаев убежден, что «сегодня в Турции существует лишь парламентская, системная оппозиция». «Она не бутафорская, у нее есть легальные, конституционные механизмы борьбы за власть. Например, кандидаты из неправящей партии могут выиграть на выборах мэра или губернатора», – рассказал он. К таким партиям собеседник относит Республиканскую партию доверия, Демократическую партию народов, левые непарламентские партии.

«Однако стоит признать, что турецкий лидер остается монополистом политической жизни страны и предпринимает различные уловки, чтобы свою позицию сохранить. А оппозиция, в свою очередь, сейчас не нуждается в попытках насильственного свержения власти», – заключил Исаев.

Ранее турецкий суд приговорил к пожизненным срокам участников попытки переворота в июле 2016 года. Многие бывшие офицеры ВС Турции, которые, по обвинениям прокуратуры, принимали непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре, получили от трех до 79 пожизненных сроков. Большинство из приговоренных – пилоты ВВС республики, которые несли службу на авиабазе Акынджи близ турецкой столицы.

Всего по этому делу проходят 475 обвиняемых.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.

Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.

Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.

В ноябре 2019 года прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.

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