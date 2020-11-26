Участников попытки переворота в Турции приговорили к пожизненным срокам

Турецкий суд приговорил к пожизненным срокам участников попытки переворота в июле 2016 года, сообщили СМИ.

Как сообщает Анатолийское агентство, многие бывшие офицеры ВС Турции, которые, по обвинениям прокуратуры, принимали непосредственное участие в боевых действиях в Анкаре, получили от трех до 79 пожизненных сроков. Большинство из приговоренных – пилоты ВВС республики, которые несли службу на авиабазе Акынджи близ турецкой столицы, передает ТАСС.

Всего по этому делу проходят 475 обвиняемых.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.

Анкара признала главарем потерпевших поражение путчистов главнокомандующего военно-воздушными силами (ВВС) страны генерала Акына Озтюрка. Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.

Анкара оценила потери турецкой экономики от попытки госпереворота в 100 млрд долларов.

В ноябре 2019 года прокуратура Измира выдала ордер на задержание 133 турецких военнослужащих в рамках операции против членов ФЕТО, обвиненных Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года.