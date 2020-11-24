Киев заподозрили в «политической шизофрении»

Намерение властей Украины создать виртуальный музей «российской агрессии» и электронную базу данных «оккупации» Крыма и Донбасса можно назвать «обострением политической шизофрении» в Киеве, считает политолог, замглавы Общественной палаты Крыма Анатолий Форманчук.

«Это я бы назвал обострением политической шизофрении правящего класса, которому принадлежит и замгенпрокурора», – цитирует РИА «Новости» Форманчука.

По его словам, правящий класс Украины разыгрывает эту карту российской агрессии в Крыму и против Украины с одной целью – чтобы как-то оправдать кризис государственности, когда идет период полураспада этого государства.

«Крым был яркой иллюстрацией этого процесса, так как как бы они не объясняли, крымчане (в 2014 году) сами высказали свою волю. Эта воля – вернуться в состав России была всегда, но особенно ярко проявилась в ходе второго майдана», – добавил он.

Политолог также обратил внимание, что в связи с вероятными итогами выборов в США Украина вновь будет использоваться как один из инструментов давления на Россию.

«Зеленский и властное окружение вновь рьяно демонстрирует готовность служить этой цели и рассчитывают на то, что и США, и ЕС будут их щедро финансировать и решать за них проблемы, которые сами они решить не способны», – сказал Форманчук.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сказал в интервью украинским СМИ, что виртуальный музей «российской агрессии» запустят на Украине и создадут электронную базу данных по событиям в Крыму и Донбассе. Он заявил, что хронология «оккупации» в Крыму уже практически готова, ситуация с Донбассом сложнее, так как там для реконструкции событий нужно больше времени. По его словам, такой музей должен заинтересовать молодое поколение.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.