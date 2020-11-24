Лавров: Договор об открытом небе почил в бозе из-за США

Печально, что Договор об открытом небе (ДОН) «почил в бозе» из-за США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, печально, что еще один инструмент поддержания мировой стабильности, безопасности – Договор об открытом небе – почил в бозе благодаря решению Соединенных Штатов», – передает РИА «Новости» слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что подобные решения принимаются «как под копирку». «И Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и Договор об открытом небе Соединенные Штаты разорвали, ссылаясь на то, что эти документы нарушались систематически и давно Российской Федерацией – опять-таки, голословно, опять-таки, без фактов, опять-таки, скрывая то, что подозрения в нарушении в адрес Соединенных Штатов исчисляются десятками случаев, и все это хорошо известно», – сказал министр.

«К сожалению, другие западные участники Договора об открытом небе, наверное, пока еще стесняются называть вещи своими именами, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и избегают принципиальной критики Соединенных Штатов, но они прекрасно понимают, что утратить этот договор было бы потерей для безопасности, прежде всего, в Европе», – заключил Лавров.

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.

Ранее в МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков не исключил выхода России вслед за США из Договора по открытому небу, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренные соглашением обязательства.