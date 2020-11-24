Россия не исключила выхода из Договора по открытому небу вслед за США

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков не исключил выхода России, вслед за США, из Договора по открытому небу, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренные соглашением обязательства.

«Я не исключаю этого варианта. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные решения», – сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, исключает ли для себя Москва вариант выхода из Договора, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что от степени «кооперабельности стран, остающихся в договоре, прежде всего союзников США», зависят дальнейшие действия России по данному соглашению.

«Они должны уяснить для себя: каждый день промедления или неясности в отношении того, что они не будут передавать собираемую в ходе наблюдательных полетов информацию стране-неучастнице договора в лице США, что они не будут препятствовать нашим полетам над американскими военными объектами на их территории – каждый день промедления в этом вопросе с их стороны усиливает их ответственность за дальнейшую судьбу договора. Поэтому их собственные декларации о том, что они озабочены судьбой договора, должны подкрепляться конкретными делами именно в этой сфере. Все в их руках, не в наших», – подчеркнул Рябков.

Он также указал, что если США вернутся в Договор по открытому небу, то сделают это на худших условиях. «Если США дозреют до постановки вопроса о возвращении в договор, им придется это делать на общих основаниях, проходить все процедуры, в том числе соглашаться с теми решениями консультативной комиссии по открытому небу, которые, как мы думаем, будут приниматься без США. А США придется просто с ними согласиться», – сказал высокопоставленный российский дипломат.

Рябков добавил, что условия для гипотетического повторного входа США в ДОН после выхода из него «будут худшими, хуже для США, чем то, что они имели до сих пор».

Ранее в МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.

22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу.