Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с COVID-19

Россия готова делиться со всеми своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V», зарегистрирована и вторая – «ЭпиВакКорона». «Теперь главное – наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации. На подходе и третья наша вакцина. Мы готовы делиться накопленным опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами», – сказал Путин.

По его словам, с рядом зарубежных государств уже прорабатываются вопросы организации производства российской вакцины на производственной базе партнеров России.

Также Путин заявил, что, несмотря на ограничения из-за пандемии, в Кремле решили не отказываться от церемонии вручения верительных грамот послами. «Несмотря на известные и необходимые в данной ситуации ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, мы посчитали все-таки важным провести это мероприятие, как обычно, в Кремле. И я лично хотел вас поздравить с началом официально вашей работы, вашей дипломатической миссии в России, пожелать вам успеха, продуктивной работы по развитию сотрудничества между представляемыми вами государствами и Российской Федерацией», – сказал Путин.

Президент также отметил, что пандемия коронавируса потребовала принятия экстраординарных мер и в России, и в других государствах. «Перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий, ведь во главе угла стоит базовая ценность – жизнь и здоровье наших граждан», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, российский лидер заверил, что все конструктивные инициативы послов иностранных государств будут получать поддержку России. «Вы можете быть уверены, что все ваши конструктивные начинания и инициативы будут всегда находить самый благожелательный отклик, получать поддержку и содействие со стороны государственных органов, а также деловых кругов и широкой общественности нашей страны», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что имеющиеся между странами разногласия в мире надо устранять, чтобы двигаться вперед. «Настрой на честное взаимодействие партнеров особенно востребован в нынешней ситуации. Убежден, что, несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия необходимо устранять, двигаться вперед, продвигать объединяющую международную повестку дня», – сказал Путин.

В церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину принимают участие 20 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца с учетом новых реалий в связи с распространением коронавируса. Верительные грамоты главе государства вручат послы КНДР, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кубы, Бельгии, Люксембурга, Гамбии, Центральноафриканской Республики, Израиля. Также участие примут Апостольский нунций и представитель Суверенного Мальтийского ордена.

Верительная грамота – это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу «верить» последнему именно в качестве представителя данного государства.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.