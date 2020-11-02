Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента Молдавии

Выборы главы государства в Молдавии были конкурентными, заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.

«В конкурентной кампании у избирателей была возможность выбрать между уникальными политическими альтернативами», – передает ее слова ТАСС.

«Первый тур выборов был организован профессионально, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса», – добавила Йонкер.

Накануне в Молдавии состоялись президентские выборы. После обработки 100% протоколов в первом туре победила лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду с результатом 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон, а на третьем месте расположился лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, который набрал 16,9% голосов.

Это значит, что Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей. Ранее ЦИК республики признала выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ко времени закрытия участков ЦИК не зарегистрировала нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек).