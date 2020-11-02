Липецкий священник ответил на обвинения в пьянстве на похоронах

Священник, которого обвинили в пьянстве на похоронах, отрицает, что находился в нетрезвом состоянии, сообщил руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий.

Инцидент произошел в Липецкой области во время отпевания местной преподавательницы, передает РИА «Новости».

Сообщается, что родственники умершей заподозрили церковнослужителя в пьянстве, упрекнув его за это. На этом фоне разгорелся конфликт, в ходе которого стороны обменялись оскорблениями. Отмечается, что видеоролик с инцидентом попал в соцсети и имел общественный резонанс.

По словам иеромонаха Сергия, руководство Елецкой епархии собирает дисциплинарную комиссию с целью установления обстоятельств конфликта. Он отметил, что поведение священника на похоронах было недопустимо.

«Он отрицает, что был нетрезв. И мы действительно этого не знаем. Мы надеемся, что это все-таки недостоверная информация, что, может быть, родственник перенервничали и слишком эмоционально все восприняли», – добавил отец Сергий.

В 2018 году священнослужитель украл сумку и угнал автомобиль. В 2017 году настоятель храма насмерть сбил велосипедистку, а в 2016 году нетрезвый батюшка стал виновником ДТП со смертельным исходом.