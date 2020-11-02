Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт решили отложить

Минцифры предложило обязать владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) переходить на преимущественное использование российского софта с 2024 года, а на российское оборудование – с 2025 года, говорится в проекте указа президента, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Первый вариант указа был обнародован в мае, он предусматривал переход КИИ на российский софт с 2021 года, а на российское оборудование с 2022 года.

Предложенные сроки вызывали опасения у владельцев КИИ – банков и промышленности, передает «Интерфакс».

Напомним, 6 июля президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Правительству было поручено проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования органами государственной власти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 годах в целях поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных технологий.