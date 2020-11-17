Пригожин попросил о новых льготах для музыкантов

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что индустрия развлечений нуждается в поддержке государства, и предложил ввести налоговые каникулы для предпринимателей.

«Во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия – сняли оплату налогов. По сути, если мы говорим о тяжелой зиме и тяжелой осени, то в этом квартале тоже должно быть какое-то послабление, потому что это взаимообмен государства и частного предпринимателя. Может быть, с частного предпринимателя на какое-то время снять это налоговое бремя?» – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин предложил что-то снять, перенести, заявив, что необходимо найти какую-то формулу. «Понятно, что сейчас музыкантов несметное количество. Ну представьте себе, как может Большой театр при 25-процентной заполняемости отбивать эти деньги?» – добавил продюссер.

Он также привел в пример концертный зал «Крокус Сити Холл». По словам продюсера, владельцы частных площадок для выступлений сейчас терпят убытки, потому что концертов нет, залы никто не снимает, доходы отсутствуют.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти в данный момент не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры: съемки и работа театров не запрещены.

В конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. В свою очередь певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу. В ответ Шнуров написал: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть, даже медицинская». После критики в адрес Валерии Пригожин посоветовал музыканту Шнурову обратиться за помощью к психиатрам.