В России за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 983 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5974, Санкт-Петербурге – 1756, Московской области – 760.

Всего в стране выявлено 1 млн 880 тыс. 551 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 406 тыс. 903, из них 18 735 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 411 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 32 443 человека.

Накануне, 12 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 608. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 375.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.