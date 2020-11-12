В Нидерландах отказались от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса

Библиотеки в Нидерландах убирают с книжных полок детские книги с изображением помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) – Черного Пита из-за дискуссии на тему дискриминации, сообщает издание NL Times.

Согласно праздничной традиции, Синтерклааса сопровождает помощник – Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве уже долгое время критикуют образ Черного Пита, считая его «расистским» и якобы берущим начало из колониальной культуры, передает РИА «Новости».

Представитель ассоциации публичных библиотек VOB Антон Кок сообщил газете Algemeen Dagblad, что это логично, если учитывать социальные изменения, и следует духу времени. «Повсюду растет осознание того, что Черный Пит создает стереотипный образ определенной части населения, и библиотеки идут в фарватере (этой тенденции – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил он.

«Множество книг были убраны со временем за то, что противоречили морали», – сказал Кок, ссылаясь на детские книги, уничижительно изображавшие население бывшей Голландской Ост-Индии. По его мнению, персонаж Черный Пит также противоречит нормам нравственности.

При этом ассоциация публичных библиотек не принуждает библиотеки отказаться от книг, вся ответственность лежит на них самих.

По словам представителя VOB, тот факт, что некоторые голландцы по-прежнему хотят сберечь традиционный образ Черного Пита, не является причиной для сохранения книг.

Убранные книги чаще всего продают со скидкой, одну копию отправят в Королевскую национальную библиотеку Нидерландов, расположенную в Гааге.

Ранее сообщалось, что власти Германии намерены убрать понятие расы из конституции: в правительстве пришли к мнению, что разных человеческих рас не существует.